جرجس جبارة ينضم إلى مسلسل "مراح العنزة"

جهينة نيوز

بدأت شركة" فينيسيا بيكتشرز"العدّ العكسي لبدء تصوير مسلسل "مراح العنزة" تأليف عدي رعد وإخراج عاطف كيوان.

ووقعت الشركة المنتجة عقدا للعمل مع الفنان جرجس جبارة الذي وصل بعد انضمام الفنانين محمد الاحمد ومحمد حداقي ليكون ضيفا على العمل

المسلسل يروي حكاية سكّان قرية متخيلة من قرى منطقة بعلبك الهرمل، تقع على الحدود مع سورية وسط مواقف كوميدية ساخرة تسودها العادات والتقاليد. لكن دخول داعش على الخط سيصبح عنصراً محركاً للأحداث

ويعتبر جبارة من أهمّ النجوم الكوميديين على الساحة حيث يترك بصمته أينما يحلّ. سيكون النجم السوري ضيف حلقة عن الشعر، وسيطلّ بدور الشاعر الحديث الذي ينظم القصائد بكل سخرية. من المتوقع أن يشكّل حضور جرجس إضافة إلى العمل لما يملكه من خبرة في الكوميديا السوداء