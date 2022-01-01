سورية في المجموعة الأولى بتصفيات كأسي العالم 2022 وآسيا 2023

جهينة نيوز

وضعت القرعة المزدوجة لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي سحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور منتخب سورية لكرة القدم في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الصين والفلبين والمالديف وغوام.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات استراليا والأردن والصين تايبيه والكويت ونيبال وجاء في الثالثة كل من إيران والعراق والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا وفي الرابعة السعودية وأوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة وفي الخامسة قطر وعمان والهند وأفغانستان وبنغلادش وفي السادسة اليابان و طاجيكستان وميانمار ومنغوليا وقرغيزستان أما السابعة فضمت الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وأندونيسيا فيما جاءت منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الديمقراطية وتركمانستان وسريلانكا في المجموعة الثامنة.

وتتنافس الفرق ضمن مجموعاتها بنظام الدوري من مرحلتين في التصفيات التي ستنطلق في أيلول المقبل ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.