تيريزا ماي: تغريدات ترامب "غير مقبولة على الإطلاق"

جهينة نيوز

انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي طالب فيها نائبتين في الكونغرس من أصول إسلامية، بـ"العودة من حيث أتتا".

وأشارت "ماي" إلى أن الأسلوب الذي استخدمه "ترامب" في تغريداته "غير مقبول على الإطلاق"، بحسب وصفها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم تيريزا ماي للصحفيين: "هي ترى من وجهة نظرها أن اللغة التي استخدمت للإشارة إلى النساء كانت غير مقبولة على الإطلاق".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا أمس الأحد، نائبتين بالكونغرس من أصول إسلامية، بالعودة لمواطنهما الأصلية بعد انتقادات لسياساته حيال الهجرة.

وقال ترامب في تغريدة: "من الغريب أن نرى الآنعضوات الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات" اللائي جئن أصلاً من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فساداً وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".

وأضاف: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تمامًا والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".

واختتم ترامب سلسلة تغريداته، قائلاً: "تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكن أن تتركوها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة".