تعرف على فائدة أكل الحشرات!

جهينة نيوز

أكد علماء من جامعة تيرامو في إيطاليا أن الحشرات تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد المفيدة الأخرى، التي يمكن أن تحل محل اللحوم بنجاح.

وقال العالم ماورو سيرافيني، في مقال نشر في مجلة "الحدود في التغذية": إن ملياري شخص على الأقل في العالم يأكلون الحشرات بانتظام، يبقى فقط علينا أن نقنع الـ 6 مليارات الباقية بأن هذذ الفكرة ليست سيئة. إذا فهم الناس أن أكل الحشرات جيد ومفيد، فلن نضطر إلى إجبار أي شخص على حل العديد من المشكلات المناخية والبيئية".

وقام العالم سيرافيني وزملاؤه بدراسة أنواع الحشرات التي تحظى بشعبية لدى الشعوب الآسيوية، وفي الوقت نفسه، تم تحليل جدوى استخدام ليس فقط الجراد، والنمل واليرقات، ولكن أيضا استخدام الرتيلاء والعقارب.

واتضح أن هذه الأخيرة ليست مفيدة مثل اليرقات، السيكادا، دودة القز والجراد، والتي تحتوي على ضعف كمية مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها عصير البرتقال وزيت الزيتون.

ومع كل هذه الاكتشافات، أشار العلماء إلى أنه لم يتضح بعد كيفية امتصاص جسم الإنسان للمواد من الحشرات.