مكب صناعي يتحول لنقطة جذب سياحي لعارضات البكيني

جهينة نيوز

أصبح موقع مكب نفايات صناعية في سيبيريا تشبه بحيرته الفيروزية جنة استوائية، نقطة جذب لمستخدمي "إنستغرام" الذين يخاطرون بصحتهم في المياه السامة، لالتقاط صور وإبهار متابعيهم.

ويتوافد الأزواج والعارضات بالبيكيني إلى موقع تفريغ رماد محطة للطاقة في نوفوسيبرسك، والذي لقب بـ"جزر المالديف المحلية"، ليستخدموه كخلفية لصورهم، متموضعين كأنهم يستريحون خلال تمضيتهم إجازة في تلك الجزر.

لكن شركة "سايبيريان جينيريتينغ كومباني" التي تملك الموقع، تقول إن ألوان البحيرة الزاهية تعزى إلى أكاسيد الكالسيوم، وهي مواد مضرة للبشر.

ورغم الإشارات التحذيرية التي نشرتها الشركة، فإن المصورين لا يزالون يتهافتون إلى الموقع، ليحصلوا على أكبر عدد من علامات الإعجاب.

وقال أليكسي شيرينكوف الذي حصلت صورة له على وحيد القرن على 400 إعجاب، لوكالة "فرانس برس": "ذهبت إلى هناك لألتقط صورة جميلة. مدينتنا تفتقر إلى المساحات الخضراء". وأوضح أنه لم يكن هناك عناصر أمن، وأن المكان يجذب خصوصا الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتبت الشركة على موقعها الإلكتروني: "المنطقة صناعية، وليست محمية طبيعية أو حديقة مائية"، محذرة من النزول في المياه أو استخدامها لري النبات.