الرئيس الأسد يستقبل عبد اللهيان ويجدد دعم سورية لايران في وجه التهديدات الأميركية

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له.

ووضع عبد اللهيان الرئيس الأسد في صورة تطورات الملف النووي الإيراني والسياسة التي انتهجتها القيادة الإيرانية لحماية مصالح شعبها في مواجهة السياسات العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضده.

وجدد الرئيس الأسد دعم سورية لايران في وجه هذه التهديدات والإجراءات الأميركية غير القانونية بحق الشعب الإيراني.

كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات السورية الإيرانية ومستجدات الحرب على الإرهاب في سورية والأوضاع في المنطقة.