فيس آب.. يصدم الجمهور بنجوم الرياضة

جهينة نيوز

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور لأشخاص عاديين ومشهورين، تظهرهم في عمر أكبر، وذلك بوضع الصورة عبر أحد التطبيقات يطلق عليه “FaceApp”.

وتظهر بين الحين والآخر تطبيقات تحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فترى الصور والفيديوهات تغزوها لدرجة تصبح مزعجة أحيانا، وآخرها تطبيق “فيس آب” الذي يحول ملامح الوجه إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر.

عدد من نجوم كرة القدم العالميين نشروا صورهم بعد استخدام التطبيق، حيث أظهرهم في مرحلة متقدمة من العمر، منهم النجم المصري محمد صلاح وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ونيمار دا سيلفا، وسيرجيو راموس، ولوكا مودريتش.

وأثيرت عدة مشاكل بشأن هذا التطبيق، حيث واجه اتهامات بالعنصرية وانتهاك الخصوصية، خاصة أن بإمكانه الانتقال إلى معرض الصور في الهاتف، وهو ما يبعث على القلق، حيث لا يعرف المستخدم ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره مستقبلا.