الجزائر الى نهائي أمم أفريقيا لملاقاة السنغال

جهينة نيوز

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره النيجيري بنتجية 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وأحرز الهدف الأول للجزائر رياض محرز، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، بعد مرور رائع من جهة اليمين اتبعه بعرضية قوية للغاية داخل منطقة الجزاء، لم يجد ويليام تروست حل سوى وضع الكرة في شباكه الخالية.

وأحرز هدف التعادل لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو، في الدقيقة 72، من ركلة جزاء على يسار مبولحي الذي طار في الاتجاه المعاكس.

وسجل هدف الفوز لمنتخب الجزائر، رياض محرز من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 95 من زمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي يوم 19 حزيران الجاري، في نهائي كأس أمم أفريقي، بعد فوز الأخير على تونس في مباراة اليوم بنتجية 1-0.