مليار ليرة أنفقها مشفى تشرين الجامعي على 1205 مرضى في 6 أشهر

جهينة نيوز

بين الدكتور لؤي نداف مدير عام مشفى تشرين الجامعي أن 1205مرضى أورام يعالجون في مركز معالجة الأورام منذ بداية العام تقدم لهم الأدوية والمستلزمات المخبرية والمشتقات الدموية والخدمات الطبية والصور الشعاعية المختلفة والتحاليل المخبرية مجاناً حيث أجريت 3944 جلسة معالجة شعاعية ووصلت نفقات المشفى على مرضى الأورام ملياراً ومليوني ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي.

وأضاف نداف: أجري في المشفى 4755 صورة طبقي محوري وأكثر من 2400صورة إيكو و 7998 تحليلاً مخبرياً, مشيراً إلى أن عدد حالات تخطيط القلب وصل إلى 77862 وعدد جلسات الكلية الصناعية 9476جلسة, فيما بلغ عدد حالات القثطرة التشخيصية 437وعدد الولادات القيصرية 356 والولادات الطبيعية 452 كما قبل في المشفى 13650مريضاً أما مراجعو العيادات الخارجية فبلغ عددهم 56387 ومراجعو الإسعاف 89570 وفي الفترة نفسها بلغ عدد الوفيات في كل أقسام المشفى 717.

ولفت نداف إلى أنه تم مؤخراً افتتاح قسم إسعاف الأطفال الجديد وتوسيع إسعاف الأمراض الداخلية بهدف تحسين وضع الإسعاف واستيعاب العدد الكبير من المراجعين, حيث يقدر بـ 18ألف مراجع شهرياً, ويعد من أهم الأعمال لتقديم أفضل الخدمات وتقليص زمن تقديم الخدمة بالسرعة الممكنة وأوضح الدكتور ناظم علي رئيس قسم الإسعاف في مشفى تشرين من جهته أنه تم تزويد الإسعاف الجديد للأطفال بالحاضنات وأجهزة الرذاذ والأدوية وزيادة عدد الأسرة, كما تم استثمار المساحة التي كان يشغلها إسعاف الأطفال القديم وإضافته إلى الإسعاف في قسم الأمراض الداخلية وتوسيعه لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين وتحقيق المساحة الأكبر لتسهيل عمل الفريق الطبي والتمريضي, كما تمت زيادة عدد أجهزة الصدمة الكهربائية والأجهزة اللازمة والمستلزمات الإسعافية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة, لافتاً إلى أن عدد المراجعين يصل يومياً إلى حوالي 600مراجع تقدم لهم الخدمات الإسعافية اللازمة.