أبراج الاثنين 15 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود 15 تموز: شخصية عاطفية قوية، تحتاج للتشجيع والتقدير، اوقاتك مهمة، لديك خوف من رؤية المشاعر العميقة، تتمتع بالموهبة وفصاحة اللسان، تجمع حولك الأصدقاء، تدخل قلوب الاخرين، عاطفي، حساس، خطط ابداعية ومكاسب وعداوات واختيار عشوائي كان سابقا تجد له حل في الايام القادمة، انتبه وحافظ على واقعيتك، فكر بوضعك الحالي، تقوم بعمل جديد، اتخاذ قرار جديد، حياة عائلية بطريقها اليك، اشياء مختلفة بحاجة لاصلاح منها عقارات او سكن جديدة او عتبة جديدة.

الحمل: نراك اليوم تنجز أعمالا تفتخر بها وتكون محط أنظار المسؤولين، تحتاج إلى الصبر والتروي والحكمة بكل خطواتك، لاتضيع فرصك، تسير امورك بطريقة افضل، ابتعد عن التأجيل، أنجز كل أشغالك بالوقت المخصص وانتبه لساعتك حتى تصل عن طريق تصاعدي اليوم تجنب الانزلاق.

الثور: اليوم نشيط وحيوي بمواكبة كل فعالياتك التي ستزيدك خبرة ومهارة ، سفر اتصالات لاتقف ساكنا،تحرك بكل ماعندك من امكانيات يساعدك الحظ لايجاد حلول ممكن بسفر او اوراق بفكرة او بربح وتجارة، اليوم غير عادي بالنسبة لك.

الجوزاء: تتجه للروتين بشكل غير عادي تشعر بعدم القدرة على ضبط الحسابات المالية،

لاتبدأ بمشاريع جديدة ، حاول أن تدرس خطواتك

حاول أن تسمع و تصغي لآراء الاخرين، ابتعد عن الضغوطات النفسية تغيير بمزاينتك، للبعض فواتير او مرافقة مريض.

السرطان: تركز على شراكة العمل، شراكة عاطفة، بحاجة لتوازن وقدرة وحكمة لضبط دفة الاحداث، احتمال وجود مطبات، تظهر قضايا بدون موعد، لاتضع نفسك في مواجهة وتظهر بصورة معاكسة، المطلوب المعالجة بموضوعية، تقرب من الشريك العاطفي.

الاسد: تفائل، تسمع تطورات مهمة وأخبار سارة، خطة جديدة وتطوير لحياتك، لاتتكاسل، حاول أن تبكر على عملك وربما تطلب المساعدة لاتترد بالقيام بالاعمال اليوم ومن اللمكن ان تاخذ قسط من الراحة لاترهق جسدك، تنقل لاكثر من مكان.

العذراء: يوم ايجابي لك، ترغب بمناقشة مسائل وتشارك بمفاوضات على انواعها، تشترك بورشة عمل

او سهرة، او تغيير بمايخص الاولاد، او شيء يتعلق بتغيير الديكورات، يوم حافل بالمسؤوليات الايجابية.

الميزان: متقلب على صعيد عائلي، ابق بعيد قدر الامكان عن الغيرة العائلية، احتمال أن توصلك لنتائج وخيبة أمل ، يجب أن تحصن نفسك بالهدوء، لاتخالف القوانين، تمالك أعصابك تحلى بالهدوء كي تفكر بمنطق ورؤية جديدة ، الظروف مناسبة لعقد اتصال أو مصالحة مع العائلة، بعض الأعطال والتصليحات.

العقرب: نهار جميل موعود بحظوظ ولقاءات شيقة ولقاءات، اليوم ايجابي ترتفع المعنويات، تكرار محاولات وعدم الاستسلام، تميل لممارسة هواية جديدة انت بحاجة لتعاطف، حوار ومناقشات، رحلة مؤتمر او امتحانات، لديك حركة بشكل عام اليوم.

القوس: تبدأ مرحلة جديدة ومشروع تحلم به، قلق بشأن قسط مستحق او تلتزم بقضية على صعيد مادي، كريم، لاتذهب بالاوهام للبعيد افتح ذهنك ممكن أن تتلقى مبلغ غير متوقع، أو هدايا ومكاسب.

الجدي: القمر يزورك ويخدم نشاطاتك التي افتقدتها، تبدأ بسياسة جديدة تعيش نجومية، يطلب منك ان تضبط امورك وتحركاتك، يعود الانسجام وتزول الحواجز الوهمية، تطرأ منجزات على كل الأصعدة تفتح صفحة جديدة.

الدلو: لا يخلو نهارك من زوايا صعبة، اتبع سياسة الهدوء والمرونة، كن حذر ومتروي، نهارك ضعيف الحجة، الفلك ينصحك بالتاجيل، فرصتك غير مضمونة، تظهر مواقف من الآخرين بعكس مخططك نهارك يحمل ضياع أو نسيان أغراض مهمة مثل مفتاح هاتف أو كتاب، انتبه لأغراضك .

الحوت: نهار جميل، يعطيك قدرة وقوة أفكار غير عادية، أسرع باستغلال هذا المناخ المناسب لإنطلاقة فكرية جديدة بمحيطك، مساعدات تسهيلات، تسمع كلمات مدح وإعجاب يوم مسلي لحل الألغاز، احسم أمورك جيدا، صداقة جديدة أو تنتقل إلى بيت الأصدقاء، دعوات وحفلات، تتحسن الاجواء.