إنهاء أعمال إصلاح خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا

جهينة نيوز:

أكد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن ورش الصيانة أنهت أعمال إصلاح خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي الذي تعرض لعمل إرهابي صباح اليوم.

وقال المصدر إن “ضخ الغاز بدأ في الخط وسيستغرق من أربع إلى خمس ساعات للدخول إلى المعمل”.

وكان إرهابيون اعتدوا على خط نقل الغاز ما أدى إلى خروجه من الخدمة لتبدأ الورشات الفنية التابعة لوزارة النفط العمل على إصلاحه لإعادة ضخ الغاز فيه خلال الساعات القادمة.

يذكر أن خط نقل الغاز ينقل 5ر2 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.

وينتشر في بعض مناطق البادية السورية فلول من إرهابيي داعش يحاولون الاعتداء على التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية والنقاط العسكرية حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقتهم لتأمين البادية.