كيان الاحتلال يبدأ مشروعه لاستخراج غاز شرق المتوسط

جهينة نيوز:

بدأ كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في إنشاء أكبر مشروع لإنتاج الطاقة واستخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت القناة العبرية السابعة بأن الهياكل التشغيلية لمنصات الغاز بدأت اليوم بالتحرك من تكساس إلى البحر المتوسط لاستخراج الغاز من حقل ليفتان ونقله إلى كيان العدو.

أوضحت أنه مع وصول أجزاء الهيكل التشغيلي للمنصة المكونة من 5 وحدات، في الأسابيع المقبلة ستجري أعمال بناء برج المنصة وسيتم استخراج الغاز من خلالها بواسطة أكبر رافعة بحرية في العالم وسيستغرق ذلك 4 أسابيع، ومن المتوقع أن يتم المشروع مع نهاية العام.