ماذا قالت المذيعة السعودية حتى انفجر غضب الكويت..؟ - القصة الكاملة + فيديو

جهينة نيوز:

أثارت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، غضبا واسعا بين الكويتيين بعد ربطها اسم بلادهم بخبر متعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر.

وتطرقت دندراوي، أمس السبت، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" لخبر نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض أسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر، قالت سارة: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وتصدر اسم سارة دندراوي قائمة أكثر الهاشتاغات متابعة في الكويت على موقع "تويتر"، ليعبر الكويتيون من خلاله عن انزعاجهم من تطرق الإعلامية للكويت في حديثها الذي "رأى فيه العديد إساءة وسخرية من قطر".

و في اول رد فعل كويتي اتهمت حكومة الكويت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، بالإقدام على "إساءة بالغة غير مقبولة" إلى البلاد، مطالبة قناة "العربية" التي تعمل فيها المذيعة بـ "تصحيح الخطأ وتداركه فورا".

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، "عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها"، مشيرة إلى أن "ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها".

وأضافت الوزارة أن الكويت "سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء. كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة".

ولفتت الوزارة إلى "حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات الإعلامية"، وشددت على "قيامها باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت، وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا".

و بدورها اعتبرت الخارجية الكويتية أن التصريح الأخير للإعلامية السعودية العاملة في قناة "العربية"، سارة دندراوي، حول الكويت، "خطأ جسيم وإساءة" إلى البلاد، مشددة على أنه يستوجب الاعتذار.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن وزارة الإعلام في البلاد أصدرت بيانا حددت فيه موقف الكويت مما جاء من "إساءة من مذيعة قناة العربية" وتواصلت مع مكتب "العربية".

وأضاف الجار الله، في تصريح على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، أن "ما حدث كان خطا جسيما يستدعي ويستوجب من الإخوة في قناة العربية أن يبادروا ويسارعوا في تقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم"، باعتبار أن "الكويت عملت، وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي".

وتابع الجار الله بالقول: "ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي... الكويت تبذل جهودا متواصلة، وتدعو دائما وباستمرار لإيقاف هذه الحملات الإعلامية، وألا ندفع بها لأن تسيء وتمس العلاقات الأخوية".