نشوب حريق في محل للأجهزة الخليوية ببرج دمشق وسيارات الإطفاء تعمل على إخماده

الأحد, 14 تموز 2019 الساعة 22:08 | مجتمع, حوادث

جهينة نيوز:

نشوب حريق في محل للأجهزة الخليوية ببرج دمشق وسيارات الإطفاء تعمل على إخماده


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