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نشوب حريق في محل للأجهزة الخليوية ببرج دمشق وسيارات الإطفاء تعمل على إخماده
الأحد, 14 تموز 2019 الساعة 22:08 |
مجتمع
,
حوادث
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جهينة نيوز:
نشوب حريق في محل للأجهزة الخليوية ببرج دمشق وسيارات الإطفاء تعمل على إخماده
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