استشهاد 6 مدنيين وإصابة آخرين بينهم طفلة في هجمات ارهابية على حلب

جهينة نيوز:

استشهد ستة مدنيين وأصيب 9 آخرون بينهم طفلة بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط القصر البلدي وحيي حلب الجديدة ومنيان بمدينة حلب.

و جددت المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي و المدعومة من الاحتلال التركي مساء اليوم استهدافها بالقذائف الصاروخية العشوائية على منازل المدنيين في حيي حلب الجديدة ومنيان ما تسبب باستشهاد ستة مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا و تم نقل جرحى الاعتداءات الإرهابية إلى مشفيي الرازي والجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

و في وقت سابق اليوم اعتدى إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية للمحافظة على المدينة بقذيفة صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان, و تم نقل الطفلة الى مشفى الرازي لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب في الـ 21 من أيار الماضي 6 مدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي مساكن السبيل ومحيط دوار شيحان بمدينة حلب.

وتنتشر في قرى بريف حلب الغربي وفي حي الراشدين عند الأطراف الغربية للمدينة مجموعات إرهابية تتلقى الدعم من النظام التركي وتعتدي بالقذائف على المدينة والمناطق المجاورة ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات خلال الأشهر الأخيرة.