كوادر الموانئ البحرية تنقذ سفينة جنحت الى الشواطيء السورية

جهينة نيوز:

تمكنت كوادر الموانئ البحرية السورية من إنقاذ السفينة “رفيف” وإدخالها إلى ميناء طرطوس ووضعها بشكل آمن داخل الحوض بعد أن تعرضت لعطل فني في المحرك أثناء إبحارها من ميناء طرابلس في لبنان إلى مصر.

وقالت وزارة النقل في بيان لها اليوم إن السفينة “رفيف” تعرضت أثناء إبحارها لمدة ست ساعات من ميناء طرابلس إلى مصر لعطل فني في المحرك الأساسي أدى إلى توقفه وجنحت باتجاه المياه الإقليمية السورية بفعل حركة الأمواج وسرعة واتجاه الرياح الجنوبية الغربية مضيفة إن طواقم الموانئ البحرية السورية تعاملت على الفور مع الحالة عبر التواصل مع ربان السفينة وإعطائه تعليمات الأمن والسلامة عن طريق برج مراقبة ميناء طرطوس للحفاظ على سفينته والموجودين فيها.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت متابعة السفينة لحظة بلحظة وإرسال زورقين مناسبين بالحجم وقوة المحرك إلى موقعها حيث تمت ملاقاتها على مسافة خمسة أميال من ميناء طرطوس وتقديم المساعدة اللازمة حتى وصلت إلى منطقة الياطر بشكل آمن دون أن تتعرض للاصطدام مع أي سفينة في هذه المنطقة مشيرة إلى أنه تم استدعاء قواطر الإرشاد وإدخالها إلى منطقة المكسر حيث أعطيت جميع الموافقات اللازمة للصيانة.