إيران: حماية أمن الممرات المائية في المنطقة من مسؤولية دولها

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن دول المنطقة مسؤولة عن حماية أمن الممرات المائية فيها وقال إن “البريطانيين يرسلون سفينة حربية إلى المنطقة لكن نصيحتنا لهم هي أن يتركوا لدول المنطقة مهمة حماية الممرات المائية والملاحة البحرية”.

وأشار ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم إلى احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق مبينا أن سلطات جبل طارق والإجراءات التي تتخذها “متأثرة بسياسات الحكومة البريطانية وليست مبنية على حقائق أو وثائق وأدلة”.

وكان ربيعى أكد أمس أن إرسال بريطانيا سفنا حربية إلى منطقة الخليج لا يمكنه أن يضمن الأمن هناك.

يذكر أن البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط إيرانية الأسبوع الماضى قبالة موقع الصخرة فى مضيق جبل طارق في إجراء مخالف للقوانين الدولية ويأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا وحلفاؤها وأدواتها على إيران.