طهران تنفي تسلمها اي رسالة أمريكية عبر روسيا للتفاوض

جهينة نيوز

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تسلم طهران أي رسالة أمريكية عبر روسيا للتفاوض على مستوى وزراء الخارجية.

كما أكد موسوي أن إيران لم تخض مفاوضات مع أي مسؤول أمريكي ولا على أي مستوى.

من جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة له بإقليم خراسان الشمالي، شمال شرقي إيران انخفاض ديون بلاده الخارجية بنسبة 25% رغم العقوبات الأمريكية، المفروضة منذ 14 شهرا.

وقال الرئيس الإيراني إن"العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لو فرضت على أي بلد آخر لواجه انهيارات، لكننا صمدنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 ايار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الأممي المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في آب، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر من العام نفسه وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

وأعلنت إيران قبل أيام خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، إلا أنها أشارت إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

كما منحت إيران مهلة 60 يوما إضافية للدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.

وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به، بموجب الاتفاق النووي، من مخزون اليورانيوم قليل التخصيب، وهو 300 كيلوغرام.

المصدر: RT