حلا شيحة تتعرض لانتقادات المتابعين على انستغرام.. وبدورها ترد" سبتلكم الهداية"

جهينة نيوز

حضرت الفنانة حلا شيحة مهرجان بياف واختارت لإطلالتها الرائعة اللون الأزرق الرمادي وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.

واستطاعت حلا أن تنال إعجاب الحضور وكاميرات المصورين بشكل لافت أظهرت خلاله قوامها بشكل مميز

وقامت حلا بنشر إحدى صورها على حسابها قي انستغرام ولكنها تعرضت لانتقادات واسعة سببها هذه الإطلالة التي اعتبرها المتابعون جريئة للغاية بعد عودتها من عالم الاعتزال وخلعها للحجاب

وفي رد ملفت لشيحة على إحدى المتابعات التي كتبت في تعليقها "ربنا ينور بصيرتك ويهديكي"، ردت شيحة عليها بقولها: "سبتلكم الهداية ليكم"

يذكر أن حلا شيحة تم تكريمها خلال حفل بياف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال". وخلال تكريمها قالت: "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عاما، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت".