مقتل متسلق جبال إيطالي في مون بلان الفرنسية

جهينة نيوز

لقي متسلق جبال إيطالي حتفه وتعرض رفيق له لإصابات متعددة بعد سقوطهما من ارتفاع مئات الأمتار الجمعة في مون مودي في جبال مون بلان، وفقاً لما أفادت شرطة شاموني في جبال الألب الفرنسية.

وانفلتت الحبال التي كانت تربط المتسلقين اللذين يبلغان ما بين أربعين وخمسين عاماً، إذ كانا مربوطين لتسلق أعلى قمة في أوروبا الغربية على المسار العادي، لينزلقا على مسافة مئات الأمتار.

ونقل المتسلق الذي نجا إلى مستشفى أنسي وهو يعاني إصابة واحدة في الرأس على الأقل ونزف في إحدى الساقين. وفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.