21 مليار ليرة ثمن محصول التبغ

جهينة نيوز

بلغت الكميات التي استلمتها المؤسسة العامة للتبغ خلال الموسم الحالي31389 طناً تم تسديد قيمتها البالغة 20,9 مليار ليرة سورية للمزارعين كاملة.

مصادر المؤسسة قالت إن الكميات المستلمة من المحصول أظهرت زيادة واضحة في الكمية والقيم الممنوحة للمزارعين مقارنة مع العام الماضي حيث بلغت 32% بالكمية في حين بلغت الزيادة في نسب القيم الممنوحة للمزارعين 19%.

يشار إلى أن سلسلة من العواصف اجتاحت بعض حقول التبغ في بعض المناطق هذا العام ما تسبب بخسائر كبيرة وصلت في بعض المناطق إلى 90 %، تم تداركها من خلال إجراءات حكومية سريعة، كتوزيع الشتول مجاناً وتأجيل ديون المزارعين المستحقة إلى مواسم لاحقة وتعويض المتضررين منهم.