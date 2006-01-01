أبراج الأحد 14 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ١٤/ ٧: كيفية الاهتمام بصحته دائما، يختار النظام الغذائي الجيد، لديه قلق وسيطرة وقد يصل لحد الارهاق، يعتريه ما يشبه الهبوط، ملتزم بالطاقة ويكرس نفوذه بالحفاظ على استقلمته، لديه اكتفاء مادي،تقدم اجتماعي او عملي، مركز للترقية والتعامل مع الغرباء، فرصة بكل مكان، توقع ضربة حظ غير عادية، حل مفاجئ، تغيير سكن، بداية جديدة لمشروع

الحمل: تتابع بنشاط وتتحسن المعنويات، لا تضيع الفرص عليك، بإمكانك توظيف المحبين وتطرح افكار، تفكر بسفرة، تجمع بين قلبك وقلب من تحب، يحصل تفاهم وثقة متبادلة، بانتقال القمر للجدي باخر الليل يتغير وضعك وتتعامل مع غرباء، وفي النهار يحصل تفاهم

الثور: تتابع بمناقشة امور مالية وتحاول ان تحسن عليها، تناقش فواتير واقساط وتهتم بالتفاصيل والعقود لا تعرض ميزانيتك للخطر، نهارك فيه مساعدة، احد معارفك يتعاطف معك، بالمقابل كن لينا وتفكيرك موضوعي، احذر الصعود السريع وكن حذر من اقطاب مخفية على صعيد الفواتير، حظوظ بانتقال القمر للجدي

الجوزاء: تركيزك على الشراكة، لا تكن صريحا، لا تكن واثق بمن حولك، كن كتوما، لا تكشف تفاصيل شخصيتك، احتمال بعض العرقلة، تفهم وجهة نظر الشريك، احتمالىعنك تأرجح بين عقلك وعاطفتك، لا تكن متسرعا، اخر اليل مصالحة

السرطان: نهار ثمين جدا، مناسب لتنمية مواهبك، لان نهارك فيه تراكم اعمال، بامكانك التواصل مع الغير، تترأس مجموعة تفاوض وتعالج، مسائل معقدة، بامكانك تنظيم وقتك والاستعانة بمعاونين، لانك تملك العقل الحكيم والرصين، لا تنس صحتك، بانتقال القمر لاجدي باخر الليل شراكة

الاسد: مرتاح ومحظوظ ورأيك صائب، يفاجئك الحظ بمكافأتك لجهود سابقة، نهار فيه نجاحات على صعيد اختصاصك، تكسب شعبية المساعدة الحقيقية تاتي من داخلك، ومن الهالة التي تتمتع فيها فوق العادة، السر في قلبك والعلاقات جيدة خاصة ان فيها تجاذبات واهداف مع الاطفال ، عمل كثير من الصباح

العذراء: بجميع الاحوال محظوظ، تعب على صعيد عائلي، مناسب للاهتمام بامورك الشخصية وتهتم بوضعك العاطفي وتهتم بتعزيزه، لا تلق اللوم على احد، تكثر طلبات العائلة بالوقت الذي تكون فيه مشغولا، اخر الليل الحظ لك

الميزان: مشغول باهتمامات متنوعة واستقبال وتوديع، تحالفات ايجابية، يوم جيد للسفر والرحلات، مشروع مجمد منذ فترة تزيده حرارة وتنطلق، انتهز الفرصة المعروضة أمامك وكن موضوعي، تشعل الحب من جديد، بانتقال القمر للجدي هم عائلي يظهر فجأة

العقرب: نهارك جيد ويناسبك، تاثيراته جيدة، خبر يتعلق بعملية مالية، لديه قدرة على انشاء وصفة جديدة لنفسه، باخر الليل حركة تواصل واستقبالات ولقاءات وسفرة قصيرة

القوس: طاقة وحيوية كبيرة، تظهر فرصة لتعزز الرابط في محيطك، تفاوض لوقوف الكثيرين معك، نهار فيه خطوة جريئة لتنطلق وتعمل لم شمل من جديد، ميولك الرومنسية تعطيك اكثر قوة، قدرة على احياء الد الاعداء، بانتقال القمر للجدي تحضر لامور مالية

الجدي:عمل كثير تشعر ان ليس لديك نشاط وهناك ملل، بعض التوتر نتيجة تفكيرك الطويل، حاول البحث عن اجواء مريحة وسلام نفسي حتى تتفادى اي عروض، خطوة لاستدراجك لموقع تكون فيه ضعيف، كن حريص الحريص يجني ثمار حرصه، طاقة ونشاط مساء

الدلو: أعصابك جيدة وتتحمس لاثبات ذاتك، الظروف تدعمك، يوم جيد ومثمر لتتحالف مع الاصدقاء، تاخذ اجازة وتعويض وتتعرف لاصدقاء جدد، اعط رعاية للاحبة واهتم بنفسك، عزائم ودعوات، ملل في اخر الليل بسبب انتقال القمر للجدي

الحوت: نهارك فيه تركيز على العمل، امر مهم واثبات مسؤولية لا تتهرب، تتعرض لمساءلة تقدم تبرير وتفسير، المسؤولون مهتمون بك وبكفاءتك وتكون تحت الاضواء، لا تتردد بتقديم العذر والعين لا تعلو على الحاجب، مساء تتحضر لعزيمة كن هادئا