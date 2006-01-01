بريطانيا رسمياً : شرط الافراج عن الناقلة الايرانية ان لا تنقل النفط للشعب السوري

جهينة نيوز:

يبدو أن تيريزا ماي لا يمكنها النوم اذا لم يقف السوريين طوابير على محطات الوقود و أما وزير خارجيتها جيرمي هانت لا يتحمل أن يشعر أطفال سورية بالدفء في فصل الشتاء لان ذلك يقض مضاجعه, حيث اعلنت بريطانيا رسمياً أن مشلكتها مع ايران هو فقط نقل النفط الى سورية فقط.

حيث أبلغ وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن سبب احتجاز السفينة Grace 1 وجهتها وليس مصدرها، وأن بلاده ستسهل تحريرها حال ضمان عدم توجهها لسوريا, دون أن يكشف علاقة بلاده بالقضية حيث لا يوجد اي قرارات اممية تمنع نقل المحروقات للشعب السوري.

وأعلن هانت، في تصريح صحفي أدلى به اليوم السبت، أنه أجرى محادثات مع ظريف حول قضية ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق، وقال له إن "سبب احتجازها يتمثل بوجهتها وليس مصدرها".

وأضاف هانت أن بريطانيا ستعمل على تسهيل إخلاء سبيل ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، حال الحصول على ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا وبعد اكتمال العمليات المناسبة في قضاء جبل طارق.

ونقل وزير الخارجية البريطاني عن نظيره الإيراني قوله إن الجمهورية الإسلامية "تريد حلا لهذه القضية ولا تسعى إلى تصعيد الوضع".

واحتجزت وحدات من قوات المشاة البحرية البريطانية، يوم 4 يوليو الحالي، ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1"، التي كانت تبحر في مياه جبل طارق، بطلب من الولايات المتحدة التي قالت إن السفينة كانت تقل شحنات نفطية إلى سوريا في خرق للعقوبات (الغربية) على البلاد