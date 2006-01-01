حملة إعتقالات جديدة في تركيا بمزاعم الارتباط بمحاولة الانقلاب قبل سنوات

جهينة نيوز:

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 27 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه هذه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر أمني قوله إن عمليات الاعتقال نفذت في ست محافظات.

وكانت سلطات النظام التركي أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق 49 عسكرياً في إطار حملة الاعتقالات التي تنفذها بحق معارضي سياسات رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان بحجة صلتهم بمحاولة الانقلاب.

وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات النظام أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.

وتؤكد جماعات حقوق الإنسان استناداً إلى حجم الحملة الأمنية القمعية الضخمة للنظام التركي ضد معارضيه أن أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة في البلاد.