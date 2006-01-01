مؤتمر الأحزاب العربية: سورية لها دور كبير بانتصار تموز 2006

جهينة نيوز:

أكدت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية أن سورية كان لها الدور الكبير في دعم المقاومة في لبنان والوقوف إلى جانبها في الانتصار الكبير على العدوان الإسرائيلي في تموز 2006.

وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ13 لعدوان تموز 2006 “إن الانتصار التاريخي للمقاومة أعاد إلى الأمة كرامتها وغير مسار الصراع وأكد أن إرادة الشعوب التي انتهجت المقاومة وتمسكت بتحرير أرضها تظفر بالنصر المبين”.

وأضاف البيان إن “انتصار تموز شكل ذخيرة معنوية وعملية نهلت منها الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية واليمن واستطاعت من خلالها أن تواجه العدوان والحروب التي تستهدفها”.

وأدان البيان الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة على سورية وإيران والمقاومة مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والمخالفة للقانون الدولي لن تؤثر على قدرات المقاومة وأدائها.