طريقة جديدة في إفريقيا للتأهل إلى مونديال 2022

جهينة نيوز

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أمس عن طريقة جديدة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

وبحسب بيان نشره "الكاف" في موقعه الرسمي فإن أعلى 26 منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لن تخوض التصفيات التمهيدية، ليتواجد في تلك المرحلة 28 منتخبا يتم تقسيمها إلى نصفين، يضم الأول المنتخبات الأعلى تصنيفا (حسب تصنيف الفيفا)، والثاني الأقل تصنيفا.

وتابع البيان: "سيتم إجراء قرعة، وستتواجه المنتخبات الـ14 الأعلى في تصنيف "الفيفا" مع الـ14 الأخرى الأقل تصنيفا، وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل".

وأوضح "الكاف": "يتأهل 14 منتخبا إلى دور المجموعات رفقة الـ26 الذين تم إعفاؤهم من المشاركة في الدور التمهيدي، ليشكلوا 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا".

وأشار البيان إلى أن "أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10، سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف "الفيفا"، وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين (ذهاب وإياب) لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022".