وفاة الفنانة وخبيرة التجميل" كامي خليل"

جهينة نيوز

توفيت الممثلة وفنانة الماكياج السورية كامي خليل، اليوم 13 من تموز، بعد صراع مع المرض.

ولم توضح عائلة الفنانة الراحلة ظروف الوفاة أو تفاصيل الدفن والعزاء.

كامي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وشاركت في عملين حققا نجاحا كبيرا في سوريا في التسعينيات وهما الخشخاش وأيام شامية.

كما شاركت في مسلسل نهاية رجل شجاع، من بطولة أيمن زيدان، والمقتبس عن رواية للكاتب السوري حنا مينا ومن إخراج نجدة إسماعيل أنزور.

وفي بداية الألفية الثالثة شاركت الراحلة في مسلسل الزير سالم بدور هند، إلى جانب عدد من نجوم الدراما السورية أبرزهم خالد تاجا وسلوم حداد وعابد فهد وفرح بسيسو، كما شاركت في المسلسل الكوميدي الشهير بقعة ضوء في جزئه الأول.

وفي عام 2006 شاركت في برنامج “أنا تفاحة” إلى جانب الفنان ميلاد يوسف وعرض على القناة الأرضية السورية الأولى، وهو برنامج مخصص للأطفال.

كما عملت كامي خليل في حقل الماكياج الفني في عدد من المسلسلات السورية.