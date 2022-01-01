أصدقاء كارل لاغرفلد يُطلقون مشروع القميص الأبيض تكريماً له

جهينة نيوز

أطلق مجموعة من أصدقاء مصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد"مشروع القميص الأبيض". تكريما له وترسيخا لمقولته الشهيرة في عالم الازياء "إذا سألتني عن أكثر ما أرغب باختراعه في الأزياء، فأنا سأقول القميص الأبيض. بالنسبة إلي، القميص الأبيض هو أساس كل شيء. قال كارل لاغرفيلد ذات مرة: "كل شيء آخر يأتي لاحقاً".

من بين المساهمين الذين قاموا بإعادة تخيُّل قمصان شعارها Lagerfeld والتي اشتراها من Hilditch & Key بسبب أطواقها الرفيعة: كات موس، كارا ديليفينجن، ديان كروغر، أمبر فاليتا، تومي هيلفيجر، أليساندرو ميشيل، تاكاشي موراكامي. وستشرف الأخيرة على المشروع، الذي سيفيد جمعية الأبحاث الطبية الفرنسية Sauver la Vie ، في دورها كمستشارة أسلوب للعلامة التجارية Lagerfeld.

وقال بيير باولو ريجي، الرئيس التنفيذي لكارل لاغرفيلد، والمعروف بإسم WWD: "المشاركون في هذا التكريم هم جميع الأشخاص الذين عرفهم كارل، أو الذين شعر أنه على صلة بهم، أو الذين ألهموه". "بعد رحيل كارل، أراد الكثير من الناس مشاركة إعجابهم بكارل والتعبير عن مشاعرهم".

يذكر أن لاغريفيلد المصمم ألماني والمدير الإبداعي لشانيل وفندي توفي قبل خمسة أشهر شباط الماضي وقد جعلته تسريحة شعره المعروفة بـ "بوني تيل" ونظاراته السوداء وقمصانه البيضاء ذات الياقة العالية، شخصية معروفة في جميع أنحاء العالم.

وقد نعته كبرى شركات الموضة العالمية، بما في ذلك المصمم الإيطالي دوناتيلا فيرساتشي.