"ميغان ماركل" تثري العائلة المالكة بملايين الدولارات

جهينة نيوز

زاد دخل العائلة المالكة من بيع الهدايا التذكارية التي تحمل رموز العائلة المالكة لبريطانيا العظمى لعام 2018 بعدة ملايين من الدولارات.

وأصبحت دوقة ساسكس ميغان ماركل عاملا رئيسيا للأرباح بحسب ما نقلته صحيفة "ذي ديلي إكسبرس".

وباعت بريطانيا عام 2017 لوحات تذكارية ودمى الدببة بمبلغ قدره 18.2 مليون جنيه استرليني أما في عام 2018 فقد باعتها بمبلغ قدره 21.7 مليون جنيه استرليني.

وزادت المبيعات التذكارية إثر حفل زفاف ميغان ماركل والأمير هاري بالإضافة إلى ولادة لوي المولود الثالث للأمير وليام وكيت ميدلتون.

ويذكر أن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري أنفقت حوالي 650 ألف دولار على ملابسها في أثناء حملها الأول.