الأشغال العامة ترفد سوق العمل بكوادر مدربة جديدة

جهينة نيوز

بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان برفد سوق العمل بالأيدي المهنية الخبيرة وخاصة بعد تسرب العديد من الكوادر نتيجة الظروف, حيث سيتم افتتاح دورات تدريبية في مهن قطاع البناء والتشييد بالمراكز التدريبية المهنية في كل من محافظات (دمشق – حلب – حمص – حماة- اللاذقية – طرطوس – السويداء – درعا- دير الزور – الحسكة/

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات إلى مراجعة وزارة الأشغال العامة والإسكان/ أو مراكز التدريب المهني في المحافظات.

وبيّن مصدر في وزارة الأشغال العامة والإسكان نقلا عن صحيفة تشرين استعداد الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار، من خلال السعي لتأمين العدد الكافي من الكوادر والكفاءات والأيدي الفنية والإنشائية اللازمة لإعادة الإعمار، وذلك من خلال الحفاظ على اليد العاملة المؤهلة والماهرة حيث تعمل على تأهيل وتدريب العاملين في الوزارة في دورات تدريبية مستمرة بكل الاختصاصات بهدف صقل المهارات وتنمية القدرات، ليصار إلى توزيعهم على الشركات الإنشائية التابعة والمرتبطة بالوزارة حسب حاجة كل جهة، ويخضع هؤلاء إلى دورات تدريبية متخصصة لتأهيلهم لمرحلة إعادة الإعمار.