مجلس النواب الأمريكي يقر تعديلا بمنع ترامب من شن حرب على إيران

جهينة نيوز:

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم على تعديل قانوني يمنع تمويل أي عملية عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن 251 نائبا صوتوا لصالح التعديل معظمهم من الديمقراطيين فيما صوت 170 نائبا عن الحزب الجمهوري ضده، بينما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر على أغلب مقاعده الحزب الجمهوري تعديلا مماثلا.

وأدرج هذا التعديل على القانون الخاص بالميزانية الدفاعية لعام 2020 والذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب يوم الجمعة المقبل وفي حال إقرار مشروع الميزانية في مجلس النواب سيصوت عليه مجلس الشيوخ ثم سيتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع عليه.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن تخصيص المشرعين 733 مليار دولار للبنتاغون بدلا من الـ750 مليارا التي طلبتها الإدارة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق في نهاية الشهر الماضي على مشروع الميزانية العسكرية بحجم 750 مليار دولار بينما ينظر مجلس النواب في نسخة بديلة من مشروع الميزانية وسيتعين على المجلسين في حال إقرارها إيجاد حلول وسط نظرا لوجود اختلافات في المشروعين.