زيدان يغيب عن المعسكر الإعدادي لريال مدريد "لأسباب شخصية"

الجمعة, 12 تموز 2019 الساعة 23:19 | رياضة, كرة القدم

زيدان يغيب عن المعسكر الإعدادي لريال مدريد

جهينة نيوز:

أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان غاب عن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في مونتريال "لأسباب شخصية".

وكتب النادي في بيان نشر على موقعه الرسمي في شبكة الانترنت "مدربنا، زين الدين زيدان، غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية. وحتى عودته، فإن التدريبات سيقودها المدرب المساعد دافيد بيتوني".

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية استنادا إلى مصادر داخل النادي الملكي أن زيدان "سيعود على الارجح" قبل المباراة الودية الإعدادية الأولى للموسم الجديد ضد بايرن ميونيخ الألماني والمقررة في 20 تموز/يوليو الحالي في هيوستن الأميركية.

المصدر أ ف ب


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا