نصرالله يعلن خفض عديد قوات حزب الله في سورية

الجمعة, 12 تموز 2019 الساعة 23:04 | سياسة, عربي

نصرالله يعلن خفض عديد قوات حزب الله في سورية

جهينة نيوز:

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه تم خفض عديد قوات الحزب المتواجدة في سوريا بما يحتاجه الوضع الحالي مشدداً أن هذا الأمر ليس له علاقة بالعقوبات أوالتقشف المالي

و قال نصر الله في مقابلة تلفزيونية على قناة المنار اللبنانية اليوم الجمعة أن " الجيش السوري استعاد الكثير من عافيته ليس هناك مناطق في سوريا أخليناها بالكامل ولكن لا داعي أن تبقى الأعداد هي نفسها ما زلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها في سوريا لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي وهذا ليس له علاقة بالعقوبات والتقشف المالي"


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