آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والحراجية تلتهمها النيران في سهل الزبداني وجبالها

جهينة نيوز:

اندلع حريق واسع اليوم في سهل الزبداني وجبالها بريف دمشق ما أدى إلى أضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن عناصر وحدة إطفاء الزبداني ومركز إطفاء ريف دمشق بمساعدة الأهالي قضوا ساعات طويلة في إخماد حريق كبير اندلع في الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة لافتا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

بدوره رئيس دائرة زراعة الزبداني المهندس أحمد الزاقوت أشار إلى أن عملية إخماد الحريق استغرقت أكثر من ثماني ساعات حيث امتد على مساحة 3 آلاف دونم في سهل الزبداني وجبالها مبينا أنه التهم محاصيل زراعية ضمن السهل من القمح والشعير وأشجارا مثمرة من التفاح واللوزيات بمساحة 1500 دونم وامتد باتجاه الجبل بأراض حراجية بمساحة 1500 دونم حيث ما زالت عملية إخماد الحريق في الجبل مستمرة.

ولفت الزاقوت إلى أن دائرة زراعة الزبداني كانت وزعت خلال خطتها العام الماضي آلاف أشجار الإجاص والتفاح على الفلاحين لترميم المفقود من الأشجار بسبب ما تعرض له السهل من أضرار أثناء وجود الإرهابيين قبل تحريره من الجيش العربي السوري.