بري: سورية سند قوي للمقاومة والحرب الكونية عليها لإشغالها عن مواجهة العدو الصهيوني

جهينة نيوز:

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الهدف من الحرب الكونية على سورية إشغالها عن مواجهة العدو الصهيوني مشددا على أنها كانت وما زالت تمثل سندا قويا للمقاومة.

وخلال لقائه اليوم وفد المنظمة العربية للمحامين الشباب المشارك في مؤتمر “النفط والغاز العربي بين التحديات والقانون” المنعقد في بيروت قال بري “كانت وما زالت سورية تمثل سندا قويا للمقاومة وما يستهدف شمالها هو لعبة أمم هدفه إشغال سورية عن دورها المحوري في مجابهة عدوانية “إسرائيل” ومشاريعها التفتيتية”.

وبمناسبة ذكرى عدوان تموز وانتصار لبنان على العدو الاسرائيلي أكد بري أن المقاومة تشكل قوة ردع وهي عامل مساعد في المعركة السياسية التي يخوضها لبنان للحصول على حقوقه السيادية لافتا إلى أن لبنان انتصر ليس بقوة المقاومة فقط وإنما بوحدة الموقف اللبناني أيضا.

وشدد بري على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لمحور المقاومة وأن القدس ملك للشعب الفلسطيني ولا أحد يستطيع تغيير هذه الحقيقة.