السيد نصر الله: اي حرب قادمة ستضع إسرائيل على حافة الهاوية وخط الزوال

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحزب الله أن الردع الذي منع الاسرائيلي من الاعتداء على لبنان منذ 2006 يعترف به الاسرائيليون والعدو, مضيفاً بعد حرب تموز يعمل الف حساب للعدوان على لبنان وهذا يترسخ يوما بعد يوم مشدداً أنه في 2006 كانت قدراتنا دفاعية واليوم لدينا قوة هجومية ومسلحة باسلحة نوعية على كل صعيد

و في لقاء مع قناة المنار اللبنانية شدد الامين الععام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن تطور القوة الصاروخية للمقاومة والصواريخ الدقيقة تثير هاجس الاسرائيلي واليوم السلاح المسير كبير ومعتد بامكاناته وعدد من الاسلحة اصبح فيه تطور نوعي وهناك شيء نتركه للمفاجآت مؤكداً ان تطورت المقاومة في البر والبحر والجو كما ونوعا وتدريبا وايمانا ويقينا بالنصر الالهي مشدداً أن ما اصاب الكيان الصهيوني كان بالعمق في مكان لا يسهل علاجه وهو الروح والثقة وترميم الثقة ليس امرا سهلا.

و قال السيد نصر الله أن كل ما قادم عليه الاسرائيلي بعد حرب تموز لترميم الثقة فشل, وهذا من بركة انتصار غزة مضيفاً أن هناك امر لا يقدر ان يحله الاسرائيلي وهو انكشاف الجبهة الداخلية وضعفها.

و أضاف السيد نصر الله أن الحديث عن اعادة لبنان للعصر الحجري فيه استخفاف بلبنان، فلنر اين يمكن ان نذهب باسرائيل هذا الكيان والمستوطنين والمحتلين.

و في سابقة للأمين العام استعرض خارطة لفلسطين المحتلة شرح خلالها مكان وجود أهم أهداف كيان الاحتلال الصهيوني, و قال السيد نصر الله: الشمال المحتل في مرمى نيراننا وكل المعلومات عن كل الاهداف موجودة.

و كشف الامين العام لحزب الله أن الشريط الساحلي من نتانيا الى اشدود جزء كبير من المستوطنين موجود فيه لكن فيه كل مراكز الدولة الاساسية مضيفاً أن هذا الشريط فيه منشات تحوي اسلحة غير تقليدية ومصانع نووية وميناءين وتجمعات صناعية ومراكز تجارية رئيسية وبورصة اسرائيل ومحطات انتاج وتوزيع الكهرباء الرئيسية وضخ الغاز وحاويات النفط.

و قال سماحته: اذا كان هناك مقاومة لديها قدرة صاروخية بعشرات الالاف تطال هذه المنطقة هل يستطيع الكيان ان يتحمل؟ هنا من يعيد الاخر الى العصر الحجري؟ مؤكداً أنه بسبب حال الردع استبعد ان يلجأ الاسرئيلي ابتداءً الى حرب

اي حرب اخرى تضع اسرائيل على حافة الهاوية وخط الزوال إن لم يحققوا نصرا حاسما سريعا وأنّى لهم ان يحققوا هذا النصر؟

يتبع