شولغين: لجنة تقصي حقائق كيماوي دوما تعمل بأمر من واشنطن و يكشف عن تناقضات في تقريرها

جهينة نيوز:

أكد مندوب روسيا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المنظمة اعتمدت في تقريرها حول الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية بدوما على معلومات قدمها إرهابيون وأنه يحوي على الكثير من التناقضات.

وقال المندوب الروسي، ألكسندر شولغين، في مؤتمر عقد في لاهاي اليوم الجمعة: "طلبنا من منظمة حظر الأسلحة الكيمائية مؤتمرا صحفيا لنحصل على المزيد من الأجوبة حول أسئلتنا وتم رفض طلبنا"، مؤكدا على أن عملية استفزازية نفذت في مدينة دوما بريف دمشق.

وأكد شولغين أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا استخدموا الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما ذريعة لاتهام سورية وشن عدوان عليها.

بدوره قال ممثل وزارة الدفاع الروسية خلال المؤتمر: “أكدنا أن عملية استفزازية نفذت في دوما وقدم خبراؤنا الأدلة على ذلك.

البعثة الروسية لفتت إلى أن التحليلات والتحقيقات تؤكد أن الفجوة التي خلفتها العبوة في الهجوم المزعوم وسعت بشكل يدوي وأضيفت سوائل إليها.

وأكدت البعثة الروسية أن العبوات في هجوم دوما المزعوم تم إيصالها باليد ولم يتم رميها من طائرة وهو ما يدل على تزوير ما جرى هناك، لافتة إلى أن العاملين في المشفى الذي تم إسعاف ضحايا الهجوم المزعوم إليه في دوما فندوا مزاعم منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية.

وأوضحت البعثة أن السكان الذين كانوا في البناء الذي تم وضع العبوة فيه أكدوا عدم تعرضهم لأي عارض صحي غريب.

وقالت البعثة الروسية إن سكان البناء الذي تعرض للهجوم المزعوم لم يتعرفوا على أي من الجثث التي ظهرت في فيديوهات /منظمة الخوذ البيضاء/ الإرهابية ولا على المسعفين المفترضين، لافتة أن أحد سكان البناء الذي تعرض للهجوم المزعوم أكد أن الجثث التي ظهرت في فيديوهات /منظمة الخوذ البيضاء/ الإرهابية لا تعود لساكنيه وتم جلبها إليه.

وأوضحت البعثة الروسية أن الأهالي في الموقع الذي تعرض للهجوم الكيميائي المزعوم في دوما أكدوا أن أغلب صور الضحايا كانت لمخطوفين قتلهم الإرهابيون وأحضروهم الى الموقع للتصوير.