جهينة نيوز:

أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام الصباغ أن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في دوما جاءت بسبب انتصار الجيش السوري على الإرهاب في الغوطة.

وأوضح السفير الصباغ خلال مؤتمر صحفي في لاهاي أن تقرير المنظمة حول مزاعم استخدام الكيميائي في دوما يشوه الحقائق ويتجاهل شهادات الشهود في لاهاي حول الحادث مضيفاً إن “تقرير لجنة تقصي الحقائق يتضمن تحريضاً واضحاً ضد الدولة السورية ويفتقد المصداقية والموضوعية”.

وذكر السفير الصباغ أن “تقرير هندرسون خلص إلى أن عبوتي الكلور تم إحضارهما إلى دوما بشكل يدوي” موضحاً أن المواد الكيميائية كانت موجودة في مستودعات وأبنية كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية.

ودعا السفير الصباغ لإجراء تحقيق شفاف وموضوعي فيما جرى بدوما للوصول إلى نتائج حقيقية بعيداً عن أي تسييس.