الخارجية الروسية: يجب سحب القوات المتواجدة بشكل غير قانوني في سوريا

جهينة نيوز:

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، بأنه يجب أن تضم عملية التسوية السياسية في سوريا سحب القوات الأجنبية المتواجدة في هذه الدولة بشكل غير قانوني.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمال لزيادة حجم القوات الفرنسية المتواجدة في سوريا، قال غروشكو للصحفيين: "ننطلق من حقيقة أنه يجب أن تضم عملية التسوية السياسية النهائية للأزمة السورية... عملية سحب القوات الأجنبية المتواجدة في هذه الدولة بشكل غير قانوني، من وجهة نظر القانون الدولي".

وبحسب ما ذكرت سبوتنك أكد غروشكو أن التشكيلات العسكرية الروسية هي الوحيدة التي تتواجد في سوريا على أساس القانون الدولي، أي بدعوة من الجانب السوري.

وسابقا، نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مصادر، أن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات إضافية إلى سوريا، لتعويض سحب القوات الأمريكية.