إحباط هجوم واسع و بأسلحة حديثة للنصرة على الحماميات

جهينة نيوز:

أحبطت وحدات الجيش العربي السوري هجوماً واسعاً للتنظيمات الإرهابية على محور بلدة الحماميات بريف حماة الشمالي وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم.

و شنت التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي هجمات واسعة من عدة محاور بواسطة إرهابيين أجانب باتجاه محور الحماميات وخاضت قواتنا المسلحة اشتباكات عنيفة معهم ودمرت عدة عربات مصفحة وآليات وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأفراد.

و لوحظ أن المجموعات الإرهابية استخدمت في الهجوم أسلحة حديثة وعربات مصفحة حصلت عليها من النظام التركي ودفعت بمجموعة من الإرهابيين الانتحاريين الأجانب بهدف إحداث خرق عبر هذا المحور والسيطرة على تلة الحماميات لكن خطة وحدات الجيش التي نصبت الكمائن استوعبت الهجوم وأحبطته بعد إيقاع العديد من القتلى في صفوف المهاجمين.

وكانت مصادر محلية عده ذكرت مؤخراً أن النظام التركي زود إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية التي تتبع له عربات مصفحة وأسلحة مضادة للدروع وصواريخ موجهة ودفع بتلك التنظيمات إلى الهجوم على نقاط الجيش العربي السوري لإحداث خرق في خطوط الاشتباك.