ماليزيا.. تراجع معدل البطالة إلى 3.3 بالمئة

جهينة نيوز

كشف بيانات رسمية عن تراجع معدل البطالة في ماليزيا إلى 3.3 بالمئة في أيار الماضي، مقابل 3.4 بالمئة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، الجمعة، فقد بلغ عدد العاطلين في البلاد 519 ألف شخص في مايو الماضي.

وبلغ عدد القوة العاملة خلال الشهر نفسه، 15.64 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.9 بالمئة على أساس سنوي.

ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي، أن يستقر معدل نمو اقتصاد ماليزيا عند 4.7 بالمئة في 2019، وهو نفس مستوى 2018، وأن يرتفع إلى 4.8 بالمئة في 2020.

وأشار أن الاقتصاد الماليزي المنفتح للغاية، عرضة لتصاعد وتيرة الحمائية التجارية، وتباطؤ وتيرة النمو مع الشركاء التجاريين، أو تراجع النمو الاقتصادي في الصين.

كما توقع الصندوق استقرار معدل البطالة في ماليزيا عند 3.4 بالمئة عامي 2019 و2020، وهو المستوى نفسه في 2018.