فنانون وكتاب ينعون والدة مروان خوري.. "لا كلام في الرحيل"

جهينة نيوز:

قدم فنانون سوريون ولبنانيون العزاء للفنان اللبناني مروان خوري بوفاة والدته يوم أمس.

الكاتبة السورية نور شيشكلي نعت والدة خوري ووجهت له كلمات مؤثرة عبر صفحتها على فيسبوك قائلة :صديقي .. الطفل الذي لازال يختبئ في حضن والدته ... لاكلام أمام وقع الفقدان ... لا كلام في الرحيل .. كل ما أعرفه أنها كانت حنجرتك .. كانت صوتك .. وكانت فخورة بك حد الدهشة ... الله يرحمها يا رفيقي ويصبر قلبك .. و تضل قوي متل ماعرفتك .. كل العزاء للصديق مروان خوري والصديقة منى خوري لوفاة والدتهم .. لنفسها الراحة .. صلوا لأجلها

وقد علقت منى ابو حمزة فور نشر الفنان خوري لنعوة والدته نسيما خوري نطانيوس عبر صفحته عل تويتر قائلة: "ألله يرحمها ويصبركم وتبقوا خير خلف لخير سلف"

بدوره الفنان رامي عياش علق قائلا: الله يرحم والدتك حبيبي ويصبر قلبك . هيدا كاس شربناه الله يخلي كل محبينك . خاتمة الاحزان ان شاالله اما الاعلامي نيشان غرد بكلمات معبرة "مع غياب الأمّ تقلّ الدّنيا. الله يرحمها عزيزي مروان". مدير شركة روتانا سالم الهندي قدم التعازي

لمروان وكتب مغرداً: تعازينا الحارة لك وللأسرة الكريمة والله يرحمها ويغفر لها من جانبها الفنانة المصرية انغام قالت: الله يرحمها ويسكنها الجنه ويصبر قلبك يا مروان قلبي عندك

وبادرت الفنانة نانسي زعبلاولي بتقديم العزاء حيث كتبت عبر صفحتها على فيسبوك: "كل التعازي الحارة للصديق والاخ الفنان مروان خوري بوفاة والدته السيدة نسيما ... الله يرحم روحها ويلهمهم الصبر والسلوان ".

المصدر: جهينة-متابعة