رئيس البرازيل يكشف عن نيته بتعيين أحد أبنائه سفيراً في الولايات المتحدة

جهينة نيوز

كشف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الخميس عزمه على تعيين أحد أبنائه الثلاثة، إدواردو، سفيرًا في الولايات المتحدة.

وقال بولسونارو على هامش احتفال رسمي في برازيليا إنّ إدواردو الذي يشغل حالياً منصب نائب، هو "صديق لأولاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويتحدّث الإنكليزية والإسبانية، ولديه خبرة واسعة جداً في العالم. برأيي، يُمكن أن يكون الشخص المناسب، ويُمكنه تماما الاهتمام بالعمل في واشنطن".

غير أنّه أشار إلى أنّ القرار يعود لابنه الذي سيكون عليه التخلّي عن مهمات النيابة، قبل أن يتمكّن من الالتحاق بالمنصب بواشنطن. كذلك فإنّ تعيينه بالمنصب الجديد يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ.

وإدواردو بولسونارو البالغ الخامسة والثلاثين وهو أصغر أبناء الرئيس الثلاثة المنخرطين جميعهم بالسياسة، قال إنّه لم يتلقّ حتى الآن مقترحاً رسمياً في هذا السّياق، موضحاً "إذا ما كلّفني الرئيس بهذه المهمّة فسأكون مستعدًا للاستقالة" من مهمّات النيابة.

ورافق إدواردو والده خلال رحلات خارجيّة عدّة، خصوصاً خلال الزيارة الرسميّة إلى الولايات المتحدة. وشارك مع والده بالاجتماع الخاصّ مع ترامب في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض.

المصدر: وكالات