أبراج الجمعة 12 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ١٢/ ٧: متعدد المواهب نشيط، مجتهد حكيم، لا يؤمن بالصداقة، مسؤول تنظيمي رقيق حساس منفتح يحب العائلة يميل للهو والتسلية، سنة فرح ومحبة، تطوير وارتقاء، سفر وتنقل، ترفع للبعض، استعادة عافية، طريق سالك، مشاريع مستقبلية ، النجاح هو الحليف الاكبر، سنة سفر وتعاملات واتخاذ قرارات

الحمل: أمامك فصة للمصالحة، تحتاج للمسايرة وتلطيف الاجواء وقدم بعض التنازلات اذا دعت الحاجة، استشر اهل الاختصاص واعد ترتيب اوضاعك المالية المشتركة، الفواتير والمستحقات، من الضروري قراءة حسابك ولا مانع من تغيير القرار، مساء تختفي الهواجس، اخبار جيدة وتنقلات

الثور: فترة متشنجة من الشراكة، تخوض تجربة صعبة ومعقدة، انتبه من جدال وخلاف، مارس صلاحياتك من خلال الاخد والعطاء، تجد نفسك مشرق مرة ومرة غارق في بحر الهواجس، من المغيب تستعيد هدوءك ويكون يومان قادمان جيدان، قضايا استشفائية ومالي

الجوزاء: ارهاق وتعب بسبب ضغط العمل، خذ استراحة بين فترة وفترة، حاول ان ترسم درب نجاحك وسهل دربك، اهتم بوضعك الشخصي،اطلب مساعدة، مساء استقبال او تركيز على الشراكة او اتفاق او خلاف

السرطان: نهارك يحمل لك اسئلة، تجد ترحيب ودعم وتحتفل وتحصل على تقدم اجتماعي وتشعر بالقوة والثقة، انتشار واعلان عن خيارات وطروحات، تحقق تواصل مع الاخرين، يومان جيدان، اخبار تخص اولاد وتفرح لفرح الاولاد، بانتقال القمر للقوس تبدأ مرحلة مهنية

الاسد: بامكانك تحسين الوضع العائلي، الجو فيه تشنج على صعيد حوارات، تاخذ خطوات جريئة على صعيد شخصي، انت مدعو لوضع خطوط عريضة تستفيد من تجاربك مع العائلة، للبعض تصليحات واعطال، بانتقال القمر للقوس حظ ينتظرك في الايام القادمة

العذراء: اذا احببت النجاح حاول ان تقوم بدورك بالمساعدة بحوارات واتصالات احتمال ان يحتاجك شخص من اهلك وجيرانك، نهار للقرارات والكلام والسفريات القصيرة، تسمع اخبار جيدة، بانتقال القمر لمربعك، اهتمامات شخصية تبعدك عن العمل وتوترات تنتظرك مسا

الميزان: لديك رغبة بتسوية وضع مالي، راحة وطمأنينة لكن لا تبالغ بكرمك بل كن منطقي ومعتدل بانفاق اموالك، للبعض مكاسب وهدايا، تناقش راتب او فاتورة، قم باستثمار معين.

العقرب: القمر ببرجك وينتقل مساء للقوس، تحمل انفراجات وهدوء وراحة بال وقدرة على الثقة بالنفس تساعدك على الابتكار، تقوم بتغيير بتوجهاتك، استغل وجود القمر ببرجك في النهار، مساء تكسب امر مالي بوجود القمر ببيت مالك.

القوس: تعيش شكوك او احباط او تذمر من ظلم او غش انتبه لا توجه انتقاد وانتبه من زعل، فترة سلبية على مختلف الاصعدة، القمر ببرجك قد تطمئن خواطرك، التاجيل والتاخير كان وارد، مساء تلغي وتحسم امرك.

الجدي: تخرج للقاءات الناس وتحصل على دعم وتأييد قضيتك، لديك الطاقة الكامنة لمواجهة اي ازعاج، تجد الراحة بين الاصدقاء الاوفياء، تلتقي بصديق قديم من المساء والمغيب تقع في فخ اوهام.

الدلو: نهار فيه ضغط ومسؤولية، لا تكن سلبي لذلك ثابر وكرر محاولاتك ولا تسمح للصدفة ان تتحكم بسير اعمالك، تخلق عداوات، انتبه لسمعتك وصيتك ولا تعرض اعمالك لمهب الريح، قد تكون مسؤولا عن عمل معين، الحظوظ قوية.

الحوت: تركيزك على العلاقات المتنوعة اتصال او سفر، تقوم بزيارات بعيدة او مسافات بعيدة، تحاول ايجاد دعم وتأييد وتسافر الى مكان غربب او ايجاد حضارات مختلفة او تتحدث بامور دينية ومعتقدات، مسا تفاجأ بعدم الرغبة للعمل.