المجلس العسكري: تم إحباط محاولة للانقلاب على السلطة في الخرطوم

جهينة نيوز

أعلنت لجنة الأمن والدفاع للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن إحباطها لمحاولة انقلاب على السلطة الموجودة في الخرطوم.

ونقل تلفزيون السودان القومي، مساء اليوم الخميس، في تعميم مقتضب، أنه" تم إفشال محاولة انقلابية"، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى، تتعلق بأسماء، الذين نفذوا هذه المحاولة الانقلابية وعن ساعة الصفر لبدء تنفيذ الانقلاب.

ويذكر أن رئيس اللجنة السياسية والناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، قد كشف لأول مرة عن محاولة للانقلاب على السلطة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي خلال مؤتمر صحفي.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

المصدر: سبوتنيك