ركلات الترجيح تبتسم لـ"الجزائر" وتتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

الخميس, 11 تموز 2019 الساعة 23:16 | رياضة, كرة القدم

ركلات الترجيح تبتسم لـ

جهينة نيوز

تأهل منتخب الجزائر، اليوم الخميس، للدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح 4 - 3 . 

وانتهت المباراة في الوقت الاصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجل للجزائر اللاعب سفيان فيجولي في الدقيقة 20 فيما سجل لساحل العاج جوناثان كودجيا في الدقيقة 62 ليلتحق الجزائر بذلك الفوز بمنتخبي السنغال ونيجيريا في دور الاربعة.

ويلتقي الجزائر في الدور المذكور نيجيريا فيما يلتقي في المباراة الاخرى السنغال مع الفائز من لقاء مدغشقر وتونس بختام مباريات دور الثمانية.


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