تركيا تخطط لنشر أول بطارية من صواريخ (إس-400) على الحدود السورية

جهينة نيوز

أوردت تقارير إعلامية أن تركيا تخطط لنشر البطارية الأولى من منظومات (إس-400) الروسية في ضواحي مدينة شانلي أورفا، بالقرب من الحدود مع سوريا.

و أوضحت صحيفة (ملي غازيتي) التركية، اليوم الخميس، أن القرار بنشر الصواريخ في هذا المكان بالذات، قبالة محافظة الرقة السورية، تم اتخاذه "بعد دراسة معمقة للمنطقة وتقديرها من قبل السلطات".

وأضافت (ملي غازيتي) أن ثمة خططا لنشر بطارية أخرى من (إس-400) في محافظة مرسين، بشرق شواطئ تركيا المتوسطية، أو في محافظة هاتاي جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، كشف مصدر روسي مطلع لوكالة "إنترفاكس" للأنباء، أن روسيا قد تبدأ توريداتها من منظومات (إس-400) إلى تركيا، في النصف الأول من شهر يوليو الجاري.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن، الأسبوع الماضي، أن "الاستعدادات متواصلة لتسلم منظومات إس-400 الروسية"، مشيرا إلى انطلاق الأعمال الخاصة بشحن هذه الأسلحة والتحضير لإرسالها.

فيما وردت تقارير، أمس الأربعاء، عن شحن دفعة من المنظومات الروسية المزمع إرسالها لأنقرة.