سائق ينجو بأعجوبة من شجرة اخترقت سيارته

جهينة نيوز

نجا سائق أمريكي بأعجوبة بعدما اصطدمت سيارته بشجرة صبار، اخترق جزء منها الزجاج الأمامي، وكاد أن يودي بحياته إلا أنه نجا بمعجزة بإصابات طفيفة فقط.

وقالت سلطات الإنقاذ في ولاية أريزونا الأمريكية، إن سائق إحدى السيارات اصطدم بشجرة صبار مزروعة على جانب الطريق، يوم الأربعاء الماضي، في منطقة توكسون الصحراوية، وانفصل جزء من الشجرة بسبب الاصطدام، واخترق الزجاج الأمامي للسيارة، إلا أن السائق نجا بمعجزة، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

واعتقلت الشرطة السائق، الذي أصيب بجروح طفيفة، نظرا للاشتباه في قيادته مركبة تحت تأثير الخمر، وللضرر الجنائي.