منتخب سورية للناشئين بكرة القدم ثالثاً في بطولة غرب آسيا

جهينة نيوز

احتل منتخب سورية للناشئين بكرة القدم المركز الثالث في بطولة غرب آسيا بنسختها السابعة بعد خسارته بهدفين لهدف امام نظيره الأردني في المباراة التي جرت اليوم في مدينة الزرقاء الأردنية التي تستضيف البطولة.

سجل هدفي الأردن عبد القادر العالم في الدقيقتين 9و69فيما سجل هدف منتخبنا لاعب الدفاع الأردني جعفر سمارة خطأ في مرماه في الدقيقة 38.

وبعد المباراة جرى تتويج الفرق الثلاثة الأولى حيث جاء منتخب السعودية بالمركز الأول بفوزه على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وعلى منتخبنا بثلاثية نظيفة في حين آلت الوصافة لمنتخب الأردن وجاء منتخبنا في المركز الثالث.

وجاء تأهل منتخبنا إلى الدور النهائي من البطولة بعد تصدره المجموعة الأولى التي ضمت منتخبي البحرين ولبنان برصيد 4 نقاط من فوزه على لبنان بهدف دون رد وتعادله مع البحرين بهدف لمثله.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات التي تحتل المركز الأول في المجموعات الثلاث إلى الدور النهائي لتلعب بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة من أجل تحديد المراكز الثلاثة الأولى.

وشارك في البطولة تسعة منتخبات تم توزيعها على ثلاث مجموعات ضمت إلى جانب مجموعة منتخبنا الأردن وفلسطين وسلطنة عمان في المجموعة الثانية والسعودية والكويت والعراق في المجموعة الثالثة.