الدراما السورية ٢٠١٩ … ملامح الموسم!

خاص جهينة نيوز- وسام كنعان:

حتّمت عودة الأمان والاستقرار إلى دمشق على المنتجين العرب توجيه الأنظار إلى الإنتاج في سوريا مجدداً، حتّى أن شركات إنتاج لبنانيّة شهيرة كـ (الصبّاح ، إيغلز فيلمز) بدأت بإنشاء مكاتب لها في العاصمة السوريّة لإنتاج مسلسلات تصوّر في مختلف المحافظات مع بدء التحضيرات الفنيّة للموسم الرمضاني القادم.

تعتقد هذه الشركات أن سوريا ما زالت أرض خصبة للإنتاج رغم التدهور الاقتصادي التي لم تتعافى منه بعد، فالريف الدمشقي يملك مدن إنتاجية مؤهلة لاستقبال المسلسلات البيئية والتاريخية وبتكلفة هي الأرخص في العالم.

تفتتح قناة أبو ظبي التحضير للموسم المقبل بالتعاون مع شركة «سما الفن» لإنتاج مسلسل بعنوان مبدئي «حكاية ندى» (لـ أمل حنّا والمثنى صبح) ومن المتوقّع عرضه على قناتي «أبوظبي» و«سما» في رمضان القادم، يقصّ العمل بحسب تصريحات كاتبته لـ “جهينة” حكاية الناس المقيمين في دمشق و محاولاتهم الفاشلة للتغلّب على صعوبات الحياة التي تعتريهم يومياً وسط أمالهم بانتهاء الحرب في سوريا.

فيما تدور عجلة شركة إيمار الشام السورية لإنتاج مسلسلاً من تأليف ديانا جبّور المديرة التنفيذية للشركة، والمتوقّع أن يستلم دفّة الإخراج أحمد إبراهيم أحمد، والعمل دراما سياسية اجتماعية يتمحور بناؤها الحكائي حول فترة نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث سيتصدّى العمل إلى خفايا تنظيم «الإخوان المسلمين» والاشتباك المسلّح مع الحكومة.

وباكورة أعمال «المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي» ستكون مع سيرة المطران هيلاريون كابوشي (1922 – 2017) وهو رجل دين سوري مولود في حلب، أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، كتب السيناريو حسن سامي يوسف والإخراج لـ باسل الخطيب، فيما سيجسّد النجم غسان مسعود شخصية المطران، والممثل محمود نصر سيتولّى تجسيد الدور في المرحلة الشابّة.

ياسر العظمة العائد حديثاً إلى دمشق، يتهيّأ لجزء قادم من السلسلة الكوميدية الشهيرة «مرايا» لتكون حاضرة في رمضان القادم، بعد أن تعثّر في آخر أجزائه الذي صوّر في الجزائر